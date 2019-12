Catch a classic Christmas movie this week!

Here's your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR TEL: 01772 785600

Last Christmas (12A): Thu-Sat 16.30 Sun 17.05

National Theatre Live - Present Laughter: Thu 19.00

Home Alone:Sat 10.30

Frozen II (U): Sat 13.30 Sun 10.30

Comedy at The Palace (18): Sat 19.30

Sorry We Missed You (15): Sun, Tue 19.30 Wed 16.30

The King and I - From The London Palladium: Sun 13.30

It’s a Wonderful Life (U): Wed 19.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Aeronauts (PG): Thu 18.00

Doctor Sleep (15): Thu 20.10

Marriage Story (15): Sat 17.40 Wed 20.25

Last Christmas (12A): Sat 20.30 Sun 17.15 Mon 11.00 18.15 Tue 20.30 Wed 18.10

ROH - Coppelia: Sun 14.00

The Shop Around the Corner (U): Mon 14.00

Ronnie Wood - Somebody Up There Likes Me (CTBC): Mon 20.30 Tue 18.45

The Grinch (U): Wed 11.00

The Muppet Christmas Carol (U): Wed 13.00

Nightmare Before Christmas (PG): Wed 15.00

Die Hard (15): Wed 20.10

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Charlie’s Angels (12A): Thu 16.15

Knives Out (12A): Thu 13.00 16.15 Fri-Wed 13.15 16.30

Frozen 2 (U): Thu 13.15 Fri-Wed 10.30 (Sat, Sun only) 13.30 16.30 19.30 (not Mon, Tue)

Stardog & Turbocat (U): Thu 12.45

Jumanji - The Next Level (12A): Thu 13.00 16.30 19.45 Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.45 (not Wed) 14.00 (Wed only) 17.00 19.30

Last Christmas (12A): Thu 15.15 Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.15 20.15

Black Christmas (15): Fri-Wed 16.15 19.45

ROH - Nutcracker (12A): Tue 19.15

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Abominable (U): Sat, Sun 10.00

Black Christmas (15): Thu 13.30 16.00 18.30 21.00 Fri-Tue 12.00 14.20 16.40 19.00 21.20

Blue Story (18): Thu 19.00 21.20 Fri-Tue 16.20 19.00 (not Tue) 21.20 22.00 (Fri, Sat only)

eLF (pg): Sun 15.20

Friends 25Th - The One With The Anniversary (12A): Sun 12.50 17.50

Frozen 2 2D (U): Thu-Tue 10.00 (Sat only) 10.30 (Sat, Sun only) 11.00 (Sat, Sun only) 12.00 12.30 (Sat only) 13.00 (not Thu) 13.30 (Sat, Sun only) 14.30 15.30 17.00 18.00 (notThu) 19.30 (not Mon)

Girl Guides Screening - Frozen 2 (U): Sat, Sun 09.30

Home Alone (Bring Back 2019) (PG): Sat 15.20

Jak Poslubic Milionera SFL (12A): Fri-Sun 20.40

Joker (15): Thu 11.50

Jumanji - The Next Level 3D (12A): Sat, Sun 11.00

Jumanji - The Next Level (12A): Thu 12.40 13.20 14.40 15.30 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.30 Fri-Tue 12.00 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.45 19.50 20.50 21.30 22.00 (Fri, Sat only)

Knives Out (12A): Thu 14.30 17.20 20.20 Fri-Tue 12.00 (not Sat, Sun) 15.00 18.00 21.00

Last Christmas (12A): Thu-Tue 12.30 15.00 (not Sun) 17.30 20.00

Le Mans ‘66 (12A): Fri, Mon, Tue 13.00 (not Tue) 15.45

Mamangam ‘History Of The Brave’ SFL: Sat, Sun 12.00 Mon 19.00

Mardaani 2 SFL (15): Fri, Sat 19.20 Sun-Tue 20.40

Motherless Brooklyn (15): Thu 12.00 13.20 17.30

NT - Fleabag (encore) (15): Tue 19.00

ODEON Screen Unseen (15): Mon 20.15

Ordinary Love (12A): Thu 14.30 20.50

Panipat SFL: Thu 17.10

Pati Patni Aur Woh SFL: Thu 20.30

Royal Ballet - The Nutcracker:

The Aeronauts (PG): Tue 12.00

Toy Story 4 (U):Thu 16.30

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT TEL: 01995 676210

Jumanji - The Next Level (12A): Thu 17.00 Fri 12.20 15.10 17.15 20.00 Sat 10.40 14.35 17.15 20.00 Sun 11.15 14.50 16.25 19.15 Mon 12.05 14.55 19.45 Tue 16.45 19.45 Wed 11.20 14.05 16.55 19.30

Le Mans ‘66 (12A): Thu 12.30 Sun 19.00 Mon 12.25 Wed 11.05

Knives Out (12A): Thu 14.45 20.00 Fri 12.55 20.15 Sat 17.30 20.15 Sun 19.50 Mon 14.15 20.00 Tue 15.45 Wed 14.20 20.00

Frozen II (U): Thu 12.05 15.40 18.00 19.40 Fri 12.30 15.45 18.10 Sat 10.15 12.15 12.40 15.05 18.10 Sun 10.00 11.55 16.40 Mon 15.35 18.00 Tue 16.10 Wed 10.35 15.20 17.40

Last Christmas (12A): Thu 12.15 14.30 17.35 20.20 Fri 14.50 17.50 20.35 Sat 09.50 15.45 20.35 Sun 09.35 12.25 17.30 Mon 11.50 17.40 20.25 Tue 11.55 14.20 Wed 12.55 17.10

Elf (PG): Sat 13.25

Friends 25th - The One With The Anniversary: Sun 14.00

The Polar Express (U): Sun 14.15

ROH 2019/20 Special Screening - The Nutcracker: Tue 19.15

It’s A Wonderful Life (U): Wed 19.45

