Cinema Listings 13-19 June

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Rocketman (15): Thu 16.30 Sat, Sun 19.30

COMEDY AT THE PALACE (18): Thu 20.30

Aladdin (PG): Fri 17.00 Sat, Sun 13.30 16.30 Tue 19.30 Wed 11.00 14.00

Paw Patrol - Mighty Pups the Movie (U): Sat, Sun 10.30

Window To The World - The Yukon Assignment (PG): Wed 18.00

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Take That - Greatest Hits Encore: Thu 19.30

X-Men - Dark Phoenix (12A): Fri 10.00 17.15 Sat 09.35 17.20 Sun 10.10 20.15 Mon, Tue 09.35 17.10 Wed 09.50 17.10

John Wick - Chapter Three - Parabellum (15): Thu 12.30

Secret Life Of Pets 2 (U): Thu 10.15 15.30 Fri 09.55 Sat 10.00 12.40 Sun 09.55 12.50 Mon 09.55 15.15 Tue 09.40 15.40 Wed 09.40

Aladdin (PG): Thu 11.15 14.10 17.00 Fri 11.45 15.10 19.50 Sat 09.50 12.10 15.00 19.50 Sun 09.45 14.40 17.15 Mon 09.45 15.00 19.45 Tue 11.45 19.45 Wed 11.45 15.00 19.45

Rocketman (15): Thu 11.00 13.55 17.35 19.45 Fri 12.30 14.35 17.30 20.25 Sat 14.35 17.30 20.25 Sun 12.00 17.35 19.55 Mon 12.10 17.25 20.00 Tue 14.30 17.25 20.00 Wed 12.10 14.30 17.25 20.00

Men In Black International (12A): Fri, Sat 12.05 14.50 17.50 20.15 Sun 12.30 15.00 17.25 20.05 Mon 12.30 14.50 17.45 20.15 Tue 12.10 14.50 17.45 20.15 Wed 09.40 12.20 14.50 17.45 20.15

The Italian Job - 50Th Anniversary: Sun 15.00

Saving Private Ryan (15): Thu 19.30

Avengers - Endgame (12A): Thu 10.20 Sun 10.15

The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert: Fri 17.45

Detective Pikachu (PG): Thu 13.30 Fri-Sun 09.50

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Godzilla - King Of The Monsters (12A): Thu 12.45 16.15 19.30 Fri-Wed 16.00 19.30 (not Wed)

X-Men - Dark Pheonix (12A): Thu 13.30 17.15 20.15 Fri-Wed 12.45 20.00

Aladdin (PG): Thu 13.45 19.45 Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.15 16.30

Secret Life Of Pets 2 (U): Thu-Wed 11.00 (Sat, Sun only) 14.00 (Thu, Sat, Sun only) 17.00

Rocketman (15): Thu 16.30 20.00 Fri-Wed 13.30 (not Sat, Sun) 20.00

Men In Black International (12A): Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.30 (not Wed) 16.45 19.45

Brightburn (15): Wed 19.30

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Aladdin (PG): Thu 12.30 14.20 15.30 17.20 18.30 20.20 Fri-Sun 10.20 (Sat, Sun only) 11.20 (Sat, Sun only) 12.20 13.20 14.30 15.30 16.20 17.20 18.20 19.20 20.10 Mon, Tue 12.20 14.30 15.30 17.20 18.20 20.10

Avengers - Endgame 2D (12A): Thu 19.50

Bharat SFL (12A): Thu 13.30 17.00 20.30 Fri-Tue 20.00

Booksmart (15): Thu 12.15

Detective Pikachu 2D (PG): Thu 13.20 Sat, Sun 12.30

Everybody’s Talking About Jamie (Encore) (12A): Thu 19.00

Fighting With My Family (12A): Tue 12.00

Godzilla - King Of The Monsters 2D (12A): Thu 14.40 17.40 20.40 Fri-Tue 13.00 21.00 (Sun only) 21.10 (not Sun)

Late Night (15): Thu 15.50 18.20 20.50 Fri, Mon 12.50 Tue 21.20

Ma (15): Thu 21.20

Men In Black International 3D (12A): Fri-Tue 18.44

Men In Black International 2D (12A): Fri-Tue 10.00 (Sat, Sun only) 10.15 (Sat, Sun only) 11.30 (Sat, Sun only) 12.30 14.15 15.15 16.00 17.00 18.00 19.45 20.45 21.30

Missing Link (PG): Sat, Sun 10.00

Nt Live - All About Eve (12A): Mon 19.20

Paw Patrol Mighty Pups (U): Sat, Sun 10.10

Rocketman (15): Thu 12.00 13.00 14.50 15.50 17.40 20.30 Fri-Tue 12.10 (not Sat, Sun) 12.50 (Mon, Tue only) 15.00 15.40 (Mon, Tue only) 17.50 20.30

The Italian Job (50th Anniversary) (PG): Sun 15.00

The Secret Life Of Pets 2 (u): Thu 12.30 15.00 17.30 Fri, Mon, Tue 15.20 17.50 Sat, Sun 10.15 10.20 12.50 15.20 17.50

X-Men - Dark Pheonix 2D (12A): Thu 12.20 14.10 15.10 17.00 18.00 19.50 20.50 Fri-Tue 12.00 13.00 14.50 15.50 17.40 18.40 20.20 21.20

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

Amazing Grace (U): Thu 11.00

Rocketman (15): Thu 13.15 18.00 Fri, Mon 18.00 Sat, Tue 20.30 Sun 17.45 Wed 20.30

The Yukon Assignment (PG): Thu 18.15

Irene’s Ghost (PG): Thu 20.20

High Life (18): Thu 20.30

Eating Animals (15): Fri, Sat 18.30

Liam - As It Was (15): Fri 20.30 Wed 18.25

Beats (18): Fri, Sat 20.40

Dr. Strangelove - Or How I Stopped Worrying and Learned to Love the Bomb (PG): Sat 15.45

The Best of Sheffield Adventure Film Festival (15): Sat 18.00 Sun 20.15

ROH Ballet - Romeo & Juliet: Sun 14.00

Styx (12A): Mon 20.30

ENO - The Pirates of Penzance: Tue 17.30