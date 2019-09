Cinema Listings 26 September-2 October

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

National Theatre Live - One Man, Two Guvnors Encore (12A): Thu 19.00

Downton Abbey (PG): Thu 13.00 16.00 Sat 16.30 Sun 13.30 16.30 Wed 13.15

It - Chapter Two (15): Fri-Te (not Mon) 19.30 Wed 16.00

The Lion King 2D (PG): Sat 13.30 Wed 10.30

Aladdin (PG): Sat, Sun 10.30

Window To The World - The Biggest Little Farm (PG): Wed 19.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Downton Abbey (PG): Thu-Wed 10.45 (Sat, Sun only) 13.00 16.15 19.30 (not Wed)

Ad Astra (12A): Thu 12.45 15.45 19.45 Fri-Wed 13.00 (not Sat, Sun) 16.30 19.45 (not Mon)

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 13.30 16.30

Rambo - Last Blood (18): Thu-Wed 12.45 (not Thu, Sat, Sun) 13.45 (Thu only) 17.00 20.00

One Man, Two Guvnors Encore (12A): Thu 19.00

Goldfinch (15): Fri, Mon-Wed 13.15 (not Wed) 14.00 (Wed only) 15.45 19.15 Sat, Sun 11.45 15.30 19.15

Lion King (PG):Sat, Sun 10.15 14.00

Toy Story 4 2D (U): Sat, Sun 10.30 13.30

NT Live - Fleabag (15): Mon 19.30

Judy (12A): Wed 19.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Mustang (15): Thu 11.00

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 13.30 15.30

NT - One Man, Two Guvnors: Thu 19.00 Wed 14.00

Downton Abbey (PG): Fri 11.00 14.00 18.00 Sat 11.30 14.15 Sun 14.50 19.45 Mon 20.30 Tue 11.00 Tue 18.00 Wed 11.00 18.00

NT Encore - Fleabag (15): Fri 20.35 Sun 17.30

The Chambermaid (15): Sat 18.20 Wed 18.10

Inna de Yard (12A): Sat 20.30 Sun 20.15 Wed 20.20

Bait (15): Sun 18.15

Pain & Glory (15): Mon 11.00 18.10 Tue 13.50 20.35

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Ad Astra (12A): Thu 12.10 13.40 15.00 16.30 17.50 19.20 20.40 Fri-Tue 12.10 (not Tue) 13.15 (not Mon, Tue) 15.00 16.15 (Fri-Sun only) 17.50 20.40

Aladdin (PG): Sat, Sun 10.00

Angel Has Fallen (15): Sun 20.00

Angry Birds 2 (U): Sat, Sun 09.50

Charming (PG): Sat, Sun 10.10

Don’t Let Go (15): Fri-Sun 19.00 Mon, Tue 21.45

Dora & The Lost City Of Gold (PG): Sat, Sun 10.30 13.00

Downton Abbey (PG): Thu-Tue 11.00 (Sat, Sun only) 12.00 13.50 (not Thu) 14.50 16.40 (not Thu) 17.40 19.30 (not Thu) 20.30

Dream Girl SFL (12A): Thu 18.00

Hitsville - The Making Of Motown - As Live From The World Premiere (12A): Mon 19.00

Hustlers (15): Thu 12.45 15.30 18.20 21.00 Fri-Tue 13.00 (not Sat, Sun) 15.40 18.20 21.00

It Chapter Two (15): Thu 13.20 16.50 20.20 Fri-Sun 13.20 17.20 20.50 21.30 (Fri, Sat only) Mon, Tue 16.30 20.50

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 15.30 Mon, Tue 18.00

NT Live One Man Two Guvnors (encore) (12A): Thu 19.00

NT - Fleabag (encore) (15): Fri 20.00 Sat, Sun 17.30 Mon, Tue 14.00 20.00

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Fri, Mon, Tue 15.30 Fri 16.30

Pilsudski SFL (15): Thu 21.00 Sat 20.00

Placido Domingo - 50th Anniversary Gala Evening: Tue 19.00

Rambo - Last Blood (18): Thu 12.10 14.20 16.40 19.00 21.20 Fri-Sun 19.00 21.45 Mon, Tue 16.30 21.45

Ready Or Not (18): Thu 13.40 16.00 18.30 Fri-Tue 12.00 14.20 16.40 19.00 21.20 22.15 (Fri, Sat only)

Spider-Man - Far From Home 2D (12A): Sat, Sun 10.30

The Captain SFL: Mon 19.00

The Goldfinch (15): Fri-Tue 12.20 (Fri only) 13.40 14.30 (Mon, Tue only) 17.00 20.20

The Kitchen (15): Thu 21.00

The Lion King 2D (PG): Thu 12.45 Sat-Tue 13.15 16.00 (Sat, Sun only)

The Zoya Factor (PG): Thu 13.30 16.45 20.00

Toy Story 4 2d (U): Thu 13.00 Fri 14.00 Sat, Sun 10.15 12.15 14.45

Yesterday (12A): Tue 12.00

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

National Theatre Live - One Man, Two Guvnors (12A): Thu 19.00

Ad Astra (12A): Thu 12.00 14.45 18.25 20.05 Fri 12.20 17.40 Sat 13.55 Sun 12.10 20.05 Mon, Tue 12.10 17.10 Wed 14.25

Downton Abbey (PG): Thu 10.30 11.50 13.15 14.30 16.00 17.10 19.50 Fri 09.40 10.55 12.00 14.40 15.00 17.25 20.05 20.20 Sat 11.10 12.00 14.45 16.55 17.25 20.05 Sun 10.30 11.50 14.30 14.45 17.10 17.25 19.50 Mon, Tue 09.35 10.30 11.50 14.30 14.45 17.25 19.50 20.05 Wed 10.15 12.00 14.45 19.45

Mrs Lowry & Son (PG): Thu, Mon, Tue 09.45 Fri, Sat, Wed 09.50

Toy Story 4 (U): Thu 09.40 Sun 09.55

The Goldfinch (15): Fri 13.40 16.45 19.50 Sat 13.45 16.35 19.50 Sun-Tue 13.15 16.25 19.35 Wed 13.00 16.15 19.35

It - Chapter 2 (15): Sat 19.35

Uglydolls (U): Sat 09.35

Horrible Histories The Movie - Rotten Romans (PG): Sat 11.40 Sun 09.40

Judy (12A): Wed 20.05