Cinema Listings 5-11 September

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Thu, Sat, Sun 19.30

Calamity Jane (U) : Fri 13.00 Wed 13.30

Mrs Lowry & Son (PG): Fri, Tue 19.30 Sat, Sun, Wed 16.30

Aladdin (PG): Fri 16.30

Horrible Histories The Movie (PG): Sat, Sun 10.30

Toy Story 4 (U): Sat 13.30 Wed 10.30

The Lion King (PG): Sun 13.30

In Conversation With The Yorkshire Shepherdess (12): Wed 19.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Angel Has Fallen (15): Thu 16.00 19.30 Fri-Wed 13.00 (not Sat, Sun) 14.00 (Wed only) 16.00 20.00

Lion King (PG): Thu 13.30 16.30 Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.00 16.00

The Informer (15): Thu 16.45 19.45 Fri-Wed 19.30

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 14.00 17.00 Fri, Mon,Tue 13.30 Sat, Sun 16.30

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Thu-Tue 19.15 (not Mon)

Crawl (15): Thu 20.00

Toy Story 4 (U): Thu 13.15 Sat, Sun 10.30 13.15

Angry Birds 2 (U): Thu 13.45

IT - Chapter 2 (15): Fri-Wed 12.15 16.15 19.15

Dora & The Lost City Of Gold (PG): Fri, Mon-Wed 16.30 Sat, Sun 10.30 13.30

Beautiful Boy (15): Mon 20.15

THE FLOWER BOWl

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 14.30 20.15 Fri 10.00 14.45 Sat 11.40 Sun 12.00 Mon, Tue 14.35 20.25 Wed 12.00 20.25

Uglydolls (U): Thu 10.15 Sat, Sun 09.40 Mon, Tue, Wed 09.35

Horrible Histories The Movie - Rotten Romans (PG): Thu 12.20 Fri 15.20 Sat 10.15 Sun, Tue, Wed 09.50

Angel Has Fallen (15): Thu, Sun 20.00 Fri, Sat 20.25 Mon 12.00 Tue, Wed 10.50

Dora & The Lost City Of Gold (PG): Thu 11.55 Fri 09.40 Sat 12.25 Sun 14.15 Mon 09.45

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Thu 16.40 19.30 Fri 12.00 19.45 Sat 16.25 19.45 Sun 16.10 19.30 Mon, Tue, Wed 13.55 19.30

Blinded By The Light (12A): Thu 17.30

The Lion King (PG): Thu 10.00 14.15 16.50 Fri 10.45 12.10 16.50 Sat 10.45 13.50 16.50 Sun 10.10 11.45 16.40 Mon 10.50 16.45 Tue 12.00 16.45 Wed 14.10 16.45

Yesterday (12A): Thu 12.35

Toy Story 4 (U): Thu 09.40 15.15 Fri 17.30 Sat 14.45 Sun 14.25 Mon, Tue, Wed 11.40 17.15

IT - Chapter 2 (15): Fri, Sat 13.20 17.00 19.35 Sun 12.45 16.30 19.15 Mon, Tue, Wed 13.30 17.00 19.20

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 11.00 18.10

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Thu 20.10

Pain & Glory (15): Fri 11.00 Sat 15.40 18.10 Sun 19.45 Mon 20.30 Tue 11.00 Wed 15.30 20.30

Sometimes Always Never (15): Sat 13.40 Tue 13.45

Animals (15): Sat 20.35 Mon 18.10 Wed 18.10

Metropolitan Opera - Aida:Sun 14.00

Apollo 11 (U): Sun 17.40 Tue 15.45

Margaret Atwood - Live in Cinemas: Tue 19.30

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Aladdin (PG): Sat, Sun 10.00

Angel Has Fallen (15): Thu 12.30 15.15 18.00 20.50 Fri-Sun 17.40 21.15 Mon, Tue 21.15

Angry Birds 2 (U): Sat, Sun 11.30

Blinded By The Light (12A): Thu 13.00

Chhichhore SFL (12A): Fri-Tue 12.30 16.00 19.45

Dora & The Lost City Of Gold (PG): Fri, Mon 13.30 Sat, Sun 10.00 11.00 13.30

Fast & Furious - Hobbs & Shaw (12A): Thu 1400 17.00 19.00 Fri-Tue 16.40 19.30 (not Sun)

IT CHAPTER Two (15): Fri-Tue 10.30 (Sat, Sun only) 11.45 12.40 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 18.00 18.30 (Sun only) 19.00 (not Tue) 20.00 20.40 21.30 22.30 (Fri, Sat only)

IT Double Bill (15): Thu 19.00

Margaret Atwood - Live in Cinemas: Tue 19.30

Mrs Lowry & Son (PG): Thu 14.30 16.45 Fri, Tue 14.30 Mon 14.30 17.20 20.20

Once Upon A Time In... Hollywood (18): Thu 12.00 15.30 19.00 Fri-Tue 14.00 17.40 (Mon, Tue only) 19.40

Polityka SFL (15): Thu 20.00 Fri-Tue 17.20 20.20

Rocketman (15): Tue 12.00

Saaho SFL: Thu 1300 16.45 20.15

Scary Stories To Tell In The Dark (15): Thu-Sat 22.00

Spider-Man - Far From Home 2D (12A): Fri-Tue 10.30 (Sat, Sun only) 13.30

The Informer (15): Thu 16.00 18.45 21.20

The Lion King 2D (PG): Thu 13.15 14.00 16.00 16.45 19.45 Fri, Mon, Tue 16.30 19.20 Sat, Sun 10.40 11.30 14.30 16.30 19.20

Toy Story 4 2D (U): Fri-Tue (not Sun) 12.00 14.30 17.00 Sun 11.00 13.30 16.00

Yesterday (12A): Thu 14.00 16.30