From Bad Boys and Lost Boys to Little Women and Emma, the battle of the sexes comes to the big screen

Here's your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE PR3 3RR.

TEL: 01772 785600

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 13.30 19.30 Sat 19.30 Sun 13.30

Breabach Live Show: Thu 19.30

Dolittle (PG): Fri 16.30 Sat 10.30 16.30 Sun, Tue 13.30 16.30 Mon, Wed 10.30 13.30

Ghost 30th Anniversary (12A): Fri 20.00

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of Harley Quinn) (15): Fri 13.30 Sat-Tue 19.30 Wed 16.30

Spark The Goblin Wizard: Sat 14.00

Frozen II (U): Sun 10.30

1917 (15): Mon 16.30 13.30

Window to the World - The Gentlemen (18): 19.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 15.30 20.30 Fri 14.00 Sat, Wed 18.00 Sun 19.30 Mon 14.00 Tue 11.00

Jojo Rabbit (12A): Thu 18.10 Wed 14.00

Knives Out (12A): Fri 11.00 20.30 Tue 20.30 Wed 11.00

Portrait Of A Lady On Fire (15): Fri 18.00

La Dolce Vita (12A): Sat 14.30

1917 (15): Sat, Wed 20.30 Sun 14.30 17.00 Mon 18.00

Little Women (U): Mon 11.00 Tue 13.45

Uncut Gems (15): Mon 20.30 Tue 18.10

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY.

TEL: 01253 725331

Little Women (U): Thu 13.00 16.30

Dolittle (PG): Thu-Wed 10.30 (not Thu, Fri) 13.30 16.30 19.45 (Thu only)

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 13.30

Birds Of Prey (15): Thu 14.00 17.00 19.30 Fri-Wed 16.45 19.45

Frozen 2 Singalong (U): Thu 16.30 Sat-Wed 10.15

1917 (15): Thu 19.30 Fri-Wed 19.15 (not Tue)

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Thu 20.00

Emma (U): Fri-Wed 12.30 (not Fri) 12.45 (Fri only) 16.00 19.30

Parasite (15): Fri-Wed 12.45 (not Wed) 16.00 19.30

Sonic The Hedgehog (PG): Fri-Wed 10.45 (not Fri) 13.45

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Sat-Wed 10.30

Call Of The Wild (PG): Wed 13.00

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

1917 (15): Thu 14.30 17.30 20.30 Fri-Tue 12.20 14.50 17.40 20.20

365 Dni (365 Days) SFL: Fri 20.10 Sat, Sun 17.20 20.10.22.30 (Sat only)

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Thu 14.20

Bad Boys For Life (15): Thu 14.50 17.50 20.50 Fri-Tue 17.20 (Mon, Tue only) 20.30

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of Harley Quinn) (15): Thu 12.00.13.00.13.40 14.40.15.40 17.20 18.20 19.00 20.00 21.00 21.40 Fri-Tue 12.40 15.20 18.00 20.40 21.40

Dolittle (PG): Thu 12.30 15.00 16.00 17.30 18.30 Fri-Tue 10.20 (not Fri) 12.00 13.00 14.30 15.30 17.00 18.00

Emma (U): Fri-Tue 10.50 (not Fri) 13.50 16.50 19.45

Frozen 2 Sing-a-long (U): Thu 12.00 Sat-Tue 11.30

Ghost (30th Anniversary (12A): Fri 20.15

Jojo Rabbit (12A): Thu 20.15

Jumanji - The Next Level (12A): Thu 15.20 16.20 Fri 12.40 15.30 Sat-Tue 10.00 12.40 15.30

Just Mercy (12A): Mon 20.15

Knives Out (12A): Sat, Sun 20.10

Like A Boss (15): Fri 18.10 21.00 22.30

Little Women (U): Thu 12.20 17.00 Mon, Tue 19.40

Love Aaj Kal 2 SFL: Fri-Tue 18.40

Malang SFL: Thu 18.00 21.00

Maleficent - Mistress Of Evil (PG): Thu 16.30

Parasite SFL (15): Fri-Tue 15.20 18.15 21.10

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Thu 12.10 Sat-Tue 10.00 10.30

Playing With Fire (PG): Sat-Tue 10.00

Queen & Slim (15): Thu 13.00

Sonic The Hedgehog (PG): Fri-Tue 10.00 (not Fri) 12.30 13.30 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.30 20.00

Spies In Disguise (PG): Sat-Tue 10.15

Spycies (PG): Fri 13.00 Sat-Tue 12.00

The Gentlemen (18): Thu-Tue (not Fri) 21.00

The Lost Boys (re 2020) (15): Tue 20.15

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 13.40

Underwater (15): Thu 19.10 21.30 Fri, Sat 22.20

World Famous Lover SFL: Thu 20.20

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT. TEL: 01995 676210

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of Harley Quinn) (15): Thu 12.25 15.05 17.55 20.20 Fri 18.00 Sat 20.35 Sun-Wed 20.20

Dolittle (PG): Thu 12.10 15.35 17.20 Fri 15.20 Sat 10.05 12.10 15.20 Sun 09.40 12.00 15.05 Mon 10.10 12.10 15.10 17.30 Tue 09.40 15.00 Wed 15.10

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Thu 17.35

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 19.45 Sat 17.40 Sun 10.20 Mon 12.30 Wed 17.45

1917 (15): Thu 14.35 20.05 Fri 12.35 17.40 Sat 18.00 Sun, Mon 17.45 20.05 Wed 17.30 20.05

Little Women (U): Thu 12.40 Fri 12.50 Sat 12.25 Sun 17.00

Emma (U): Fri 14.30 17.15 20.00 Sat 14.35 17.20 20.05 Sun 14.20 17.25 19.50 Mon 14.30 17.15 19.50 Tue 14.20 17.20 19.30 Wed 14.20 17.05 19.50

Ghost 30th Anniversary (12A): Fri 20.15

Sonic The Hedgehog (PG): Fri 12.10 15.45 Sat 11.00 13.20 15.40 Sun 10.45 13.10 15.30 Mon 10.45 13.05 15.25 Tue 10.00 12.00 17.05 Wed 15.25

The Gentlemen (18): Fri 20.30

Frozen II Singalong (U): Sat 09.50

Bad Boys For Life (15): Sat 20.20 Tue 20.05

Brief Encounter (PG): Sun 13.00

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Mon 10.30